فى اجتماعها اليوم .. الحكومة تصدر 8 قرارات مهمة

وأصدر مجلس الوزراء فى نهاية اجتماعه اليوم القرارات التالية:

1 - الموافقة على استمرار المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلى "ما يغلاش عليك"، بذات الشروط لمدة شهر إضافى على الأقل، بعد الموعد المقرر لانتهاء المبادرة فى 26 أكتوبر 2020، فى ظل الانتعاش الذى سببته المُبادرة، والأرقام الضخمة التى تحققها.

واستعرض مجلس الوزراء الاجراءات التى تم اتخاذها بشأن المبادرة الرئاسية، وأوضحت وزارة المالية أن المبادرة مرت بثلاث مراحل أساسية منذ بدايتها فى 26 يوليو 2020 حتى 16 أكتوبر 2020، حيث بدأت المرحلة الأولى بحوالى 130 مصنعا، و700 تاجر، وأقل من 4 آلاف منتج، واستمرت عمليات البيع بصورة منخفضة، بنسب زيادة أسبوعية متوسطة، حيث بلغ متوسط الفواتير اليومية 552 فاتورة، برقم مبيعات 20.3 مليون جنيه.

ثم جاءت المرحلة الثانية والتى شهدت ازدياد أعداد المنتجات إلى 65 ألف منتج، وعدد التجار إلى ما يزيد على 2000 تاجر، وشهدت متوسط 6290 فاتورة يومياً، برقم مبيعات 83.5 مليون جنيه، لتأتى الطفرة فى المرحلة الثالثة، والتى شهدت قفزات كبيرة فى معدلات البيع، بمتوسط 13856 فاتورة يومية، برقم مبيعات 174.1 مليون جنيه، ووصل الرقم فى يوم 16 أكتوبر إلى 22892 فاتورة فى يوم واحد.

2 - الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظى صندوق التنمية الافريقى رقم 1 لسنة 2020، بشأن التجديد الـ 15 لموارد الصندوق، وعلى أداة اكتتاب مصر فى هذا التجديد بمبلغ 2 مليون دولار أمريكى.

ويعد صندوق التنمية الإفريقى أحد أذرع بنك التنمية الإفريقى الذى يقدم قروضا ميسرة للدول.

3 - الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن ميثاق غاز شرق المتوسط، الموقع فى القاهرة بتاريخ 22 سبتمبر 2020.

وتتمثل الأهداف الرئيسية للمنتدى فى احترام حقوق الأعضاء فيما يتعلق بمواردهم من الغاز الطبيعي، والتعاون بين الأعضاء لإدارة عملية تطوير مستدامة وفعالة وواعية بالبعد البيئي، ودعم مجهودات الدول المنتجة والدول التى لديها احتياطات من الغاز بالمنطقة من أجل التعجيل باستثمار الاحتياطى الحالى والمستقبلي.

واستعرض مجلس الوزراء أبرز ملامح المبادرة الجديدة لرد مستحقات الشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات، والتى أعدتها وزارتا المالية، والتجارة والصناعة، والتى تأتى استكمالاً للجهود المبذولة من الدولة المصرية ومؤسساتها لمساندة الشركات المُصدرة العاملة بمصر، وايجاد آليات لتسوية المتأخرات المستحقة لهذه الشركات لدى صندوق تنمية الصادرات، لتحفيز المناخ الاستثمارى وتشجيع الصناعة ودفع عجلة الاقتصاد.

وتقوم المبادرة على توفير مساندة إضافية لتلك الشركات وضمان توافر السيولة اللازمة لمساعدتها على إجراء التوسعات المطلوبة، والحفاظ على العمالة، والوفاء بكل التزاماتها، بما يوفر بيئة تسمح بزيادة الانتاج وتنافسية الصادرات المصرية فى الأسواق الدولية، وتمت الإشارة إلى أن عدد الشركات المصدرة المستفيدة من المبادرات الحالية نحو 2841 شركة.

4 - الموافقة على اعتماد عدد من القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم 71 المنعقدة بتاريخ 12 أكتوبر 2020.

5 - الموافقة على اعتماد نتيجة دراسة اللجنة العليا للتقييم بهيئة الخدمات الحكومية، بوزارة المالية، لطلب محافظة بورسعيد التصرف بنظام الترخيص بالانتفاع لمدة 10 سنوات، لتشغيل 9 محلات بفندق الباتروس "أراكان حاليا" بالمحافظة.

6 - الموافقة على اعتماد نتيجة دراسة اللجنة العليا للتقييم بهيئة الخدمات الحكومية، بوزارة المالية لطلب محافظة الدقهلية، التصرف بنظام الترخيص بالانتفاع لـ 3 مستودعات أنابيب غاز بمراكز المنزلة، ودكرنس، وتمى الامديد، بالمحافظة، لصالح الشركة المصرية لنقل وتوصيل الغاز "بوتاجاسكو" الشاغلة لها.

7 - الموافقة على توصيات اللجنة الرئيسية المنصوص عليها فى المادة 8 من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2016، التى انعقدت أمس بشأن توفيق أوضاع 100 كنيسة ومبنى تابعاً بواقع 45 كنيسة و55 مبنى تابعا، ليصل عدد الكنائس والمبانى التى تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن إلى 1738 كنيسة ومبنى تابعا.

8 - الموافقة على تعديل مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، بشأن مواجهة ظاهرة تواجد المراكب خارج الحدود البحرية دون تصريح.

وينص التعديل على سحب ترخيص المركب لمدة سنة، إذا تبين تواجده خارج المياه الإقليمية بدون تصريح، أو قيامه بأى عمل من أعمال الصيد غير القانونى أو غير المنظم أو غير المبلغ عنه، فإذا تكررت المخالفة، يسحب الترخيص نهائيا.

كما نص التعديل على أن يعاقب كل من خالف أحكام الفقرة السابقة، أو الشروع فى ذلك، بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، وتضبط فى جميع الأحوال، المراكب والأسماك والطيور المصيدة وأدوات الصيد المستخدمة، ويحكم بمصادرة المضبوطات أو ثمنها لحساب الجهة الإدارية المختصة، وفى حالة العود تضاعف العقوبة.