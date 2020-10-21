صور.. الإسكندرية تتعرض لموجة طقس سيئ

ضربت موجة من الطقس السيئ سواحل الإسكندرية، اليوم الأربعاء، صاحبها نشاط ملحوظ فى حركة الرياح، وارتفاع أمواج البحر، وانخفاض درجات الحرارة، دون هطول للأمطار حتى الآن.





كان معهد بحوث المياه بشركة الصرف الصحى فى الإسكندرية قد حذر من هطول أمطار على المدينة الساحلية، بدءا من صباح اليوم، تصل إلى 30 ملليمتر/ اليوم. وأكد رضا الغندور، المتحدث الرسمى باسم هيئة ميناء الإسكندرية، استمرار حركة السفن وشحن وتداول الحاويات بشكل طبيعى ومنتظم دون تأثير لارتفاع أمواج البحر. من جانبه، وجه محمد الشريف محافظ الإسكندرية، شركة الصرف الصحى برفع درجة الاستعداد القصوى، للتعامل مع توقعات وتحذيرات الأرصاد الجوية بهطول الأمطار.

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