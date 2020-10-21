وفى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أضاف معيط، أنه سيتم زيادة حافز الإدارة المدرسية ليستفيد منها 110 وكيل مدرسة ومعهد بتكلفة 311 مليون جنيه، مؤكدًا أن تكلفة هذه الحوافز بالكامل تصل لما يزيد عن 5 مليارات جنيه.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل .. زيادة قيمة مكافأة الامتحانات للمعلمين بنسبة 25% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.