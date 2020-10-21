فيديو: قمة ثلاثية ومؤتمر مشترك.. نشاط الرئيس السيسى فى قبرص

وألقى الرئيس السيسى، خلال المؤتمر، كلمة طالب فيها المجتمع الدولى بتحمل مسؤوليته تجاه الدول الراعية للإرهاب، مؤكدًا أن بعض الدول ما زالت تتدخل فى شؤون غيرها من خلال نقل المرتزقة والأسلحة إليها، وهذا مرفوض تمامًا.

وتناولت القمة عددًا من الموضوعات فى إطار 3 محاور رئيسية هى "التعاون الثلاثى، وأهمها التعاون فى مجال الطاقة ومنتدى غاز المتوسط، بالإضافة إلى القضايا السياسية الإقليمية فى شرق المتوسط، وكذلك القضايا الدولية خصوصًا مكافحة الإرهاب والهجرة غير شرعية".

ونقل السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، عن رئيس الوزراء اليونانى، كيرياكوس ميتسوتاكيس، تأكيده خصوصية الروابط الوثيقة والتاريخية التى تجمع بين البلدين، مرحبًا بالتقدم الملحوظ فى مستوى التعاون الثنائى خلال السنوات الماضية، معربًا عن حرص بلاده على مواصلة تعميق العلاقات بين البلدين ودفعها إلى آفاق أوسع فى مختلف المجالات، خصوصًا فى ضوء الدور المصرى البارز فى تعزيز آليات العمل المُشترك فى مواجهة الأزمات والتحديات الراهنة بمنطقة المتوسط، والذى يعد نموذجًا يحتذى به فى الحفاظ على الاستقرار والنهوض بالأوضاع التنموية والاقتصادية والاجتماعية على المستوى الإقليمى.

من جانبه، قال الرئيس القبرصى نيكوس أنستاسيادس، أن العلاقات الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص، ليست ضد أى دولة وإنها تهدف إلى السلام والاستقرار فى شرق البحر المتوسط، مشددًا على أهمية مبادرة غاز المتوسط والتى ساهمت فى تقريب وجهات نظر الدول، وأثبتت كيف يستطيع الحوار والمصالح المشتركة إلى إيجاد حلول للمشكلات والاستقرار والسلام وإيجاد حلول للخلافات القائمة.

وشدد الرئيس القبرصى، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع الرئيس عبدالفتاح السيسى ورئيس وزراء اليونان، على أهمية مواجهة ووقف تدفق الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط، متهمًا الدولة التركية بممارسة سياسات غير قانونية تتسبب فى زيادة التوتر وتقويض الاستقرار الإقليمى من خلال التدخل فى ليبيا وسوريا وانتهاك الحقوق السيادية للحدود البحرية.