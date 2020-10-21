أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم الأربعاء، زيادة بدل المعلم بنسبة 50%، بما يعود على 1.4 مليون معلم بزيادة ما بين 75 إلى 180 جنيها من معلم مساعد وحتى كبير معلمين.





أضاف أن هناك زيادات أخرى لقيمة الحافز ومقابل الامتحانات، مشيرا إلى أن زيادة بدل المعلم يتكلف 1.8 مليار جنيه، والحافز الشهرى 1.2 مليار جنيه، و2.3 مليار جنيه زيادة مقابل الامتحانات. وأشار إلى العمل على حزمة تساعد على تحسين الأوضاع المالية للمعلمين، وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. وزير المالية: زيادة بدل المعلم بنسبة 50% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.