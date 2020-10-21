طارق شوقى : المدرس عصب العملية التعليمية ونعمل على تحسين أحواله

وفى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أضاف وزير التربية والتعليم أن المعلم هو عصب العملية التعليمية فى الماضى والحاضر والمستقبل، مؤكدا العمل على تحسين وضع المعلم وأحواله.

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