التعليم: نحتاج للمعلم مع وسائل التكنولوجيا.. وأى مقابل مادى لن يوفيه حقه

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، بحضور وزيرى المالية والتعليم. وأشار وزير التربية والتعليم إلى أنه رغم كل ما تم تنفيذه من وسائل تكنولوجية فى مجال التعليم سيظل الحاجة للمعلم موجودة ومهمة، وأى مقابل مادى له لن يوفيه حقه.

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