الحكومة تعلن حزمة مزايا مالية جديدة لـ2.1 مليون من المعلمين.. تعرف عليها

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، موافقة مجلس الوزراء فى اجتماعه، اليوم، على مشروع قانون لتحسين أوضاع المعلمين بالتعليم العام والأزهرى، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى هذا الإطار.

وتضمنت هذه الحزمة المالية.. -حزمة مزايا مالية جديدة لـ 2.1 مليون من المعلمين ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر بتكلفة 6.1 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة بخلاف الأعباء التأمينية. -زيادة 50% فى "بدل المعلم" و50% زيادة فى حافز الأداء. - زيادة 25% زيادة فى مكافأة امتحانات النقل من القيمة المقررة فى يونيو 2020. -250 جنيهًا حافز إدارة مدرسية لكل مدير مدرسة أو شيخ معهد و150 جنيهًا للوكيل شهريًا. -متوسط الزيادات الشهرية المقترحة للمعلمين تبدأ من 325 جنيهًا للمعلم إلى 475 جنيهًا لكبير معلمين بخلاف حافز الإدارة المدرسية. -إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية والمالية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر بدعم نصف مليار جنيه من الخزانة العامة. - تنفيذ 15 ألف فصل بموازنة العام المالى الحالى لتقليل الكثافات الطلابية بالمدارس.

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