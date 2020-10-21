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وأضاف وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، فى تصريح خاص لـ"دوت الخليج"، إنه سيُصدر قراره بإجراء رادع لمن يثبت تورطه فى الواقعة، حال ثبوت صحة الإدعاء، منوهًا بأن المدرسة جهة تعليم وتربية وليست جهة إجبار على ارتداء حجاب من عدمه، وأن الأمر اختيارى لمن يريد أن ترتدى ابنته الحجاب أو لا، إذ يُنصح بأن ترتدى لون معين حال ارتدائها الحجاب كى يتناسق مع الزى المدرسى، وذلك دون أى إجبار من جانب المدرسة.
كانت لمياء لطفى، ولى أمر الطالبة "ريم صلاح فاروق" الطالبة بالصف الأول الإعدادى بمدرسة "بلبيس" الرسمية اللغات، تقدمت بشكوى لمدير المدرسة بسبب إجبار المعلمات ابنتها على ارتداء الحجاب.
وقالت والدة الطالبة، فى شكواها، إن وكيلة المدرسة حاولت إجبار ابنتها على ارتداء غطاء الرأس وهددتها بعدم إدخالها المدرسة مرة أخرى بدونه وعندما أخبرتها الطفلة بأنها لن ترتديه فى هذه السن قالت لها وكيلة المدرسة "ترتديه فى المدرسة وتخلعه خارجها"، وهو ما يدل على النفاق وعدم الالتزام، فى أسلوب جديد للبعد عّن التربوية، بحسب الشكوى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إجراء رادع فى واقعة إجبار طالبة على ارتداء الحجاب داخل مدرسة بالشرقية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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