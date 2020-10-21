بروتوكول بين حماية المستهلك والاتصالات لخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة قريبا

أعلن جهاز حماية المستهلك، أنه بصدد توقيع بروتوكول تعاون قربيا مع وزارة الاتصالات لتقديم وتسهيل خدمات الجهاز لذوى الاحتياجات الخاصة.



أعلن جهاز حماية المستهلك، أنه بصدد توقيع بروتوكول تعاون قربيا مع وزارة الاتصالات لتقديم وتسهيل خدمات الجهاز لذوى الاحتياجات الخاصة. يذكر أن مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك أصدر فى اجتماعه الشهرى مؤخرا قرارات ملزمة فى 400 شكوى، منها 48 شكوى فى مجال السيارات و352 شكوى فى مجال السلع المعمرة والمتنوعة.

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