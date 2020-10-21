وزيرة الصناعة: طرح  1657 وحدة كاملة المرافق فى 7 مناطق

وفى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، قالت جامع، إن سعر كراسة الشروط حاليا يتراوح من 300 إلى 500 جنيه، مؤكدة إلغاء جميع المصاريف التى يتكبدها طالب التخصيص بهدف إتاحة أكبر قدر من التيسيرات.

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