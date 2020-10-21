البابا تواضروس يستقبل كاهنين من الكنيسة القبطية بنيويورك

استقبل نيافة البابا تواضروس الثانى، بالمقر البابوى بالقاهرة، اليوم، اثنين من كهنة إيبارشية نيويورك ونيوإنجلاند، هما القس مايكل آرتين كاهن كنيسة القديس مارمرقس الرسول، نايتك، ماسانشوستس والقس رافائيل سيف كاهن كنيسة القديسين الأنبا شنوده والأنبا كاراس، ميلفورد.





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