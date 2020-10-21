ونظمت وزاة الداخلية زيارات لمدراس المكفوفين بمختلف مديريات الأمن، للاحتفال مع الطلاب بتلك المناسبة، وكان لتلك الزيارات أثر طيب فى نفوس الطلاب والمشرفين بالمدراس الذين توجهوا بالشكر لوزارة الداخلية لحرصها على تفعيل المبادرات الإنسانية.
يأتى ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد أهم محاورها إلى مد جسور التعاون البناء والتواصل الفعال مع جميع أطياف المجتمع، لاسيما ذوى الإحتياجات الخاصة، وفى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بدعم ذوى الإعاقة والعمل على تيسير مختلف الخدمات التى تقدمها الدولة لهم، وتزامناً مع الاحتفال بــ"اليوم العالمى للمكفوفين والعصا البيضاء".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر احتفالا باليوم العالمى للمكفوفين.. ضباط يزورون مدارس المعاقين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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