صور.. مستشفى بهية تكرم شريف مدكور خلال حدث توعوى

نظم فريق روتاراكت وروتارى القاهرة غرب الجولف، اليوم الأربعاء، حدثا توعويا تثقيفيا بالتعاون مع مستشفى بهية يدعى "think pink"، فى إطار مواصلة مستشفى بهية جهودها التوعوية بضرورة الكشف المبكر عن مرض سرطان الثدى وفى أكتوبر الوردى شهر التوعية عالمياً بالمرض.





وفى بيان رسمى، ألقى المهندس ماجد حمدى، عضو مجلس إدارة بهية، كلمته التعريفية بنشاط المستشفى والخدمات التى تقدمها من علاج مجانى وتوعية ودعم نفسى، بحضور الإعلامى شريف مدكور، الذى أكد حرصه الشديد على الحضور عندما علم بوجود بهية فى اليوم وإيناس العماوى مساعد محافظ المنطقة الروتارية و أحمد إبراهيم رئيس نادى روتارى القاهرة غرب الجولف ومحمد سعد السكرتير الفخرى بنادى روتارى القاهرة غرب الجولف ونخبة من كبار أعضاء النادى.

وأوضح مدكور، أن بهية لها دور كبير فى نشر الوعى وتعميم ثقافة الكشف المبكر بين السيدات وأثنى على أهمّية الدعم النفسى الذى تقدمه بهية لمحارباتها، والذى تحتاج إليه كل مريضة سرطان بحكم تجربته التى بحتذى بها فى التصدى لسرطان القولون، الذى أصيب به وأثنى أيضا على الجهد المبذول من قبل بهية لدعم كل سيدة مصرية.

وأكد المهندس ماجد حمدى حرص بهية الشديد على أن تسابق الزمن لتفتتح فرع بهية الثانى بالشيخ زايد لتقليل قوائم الإنتظار وتقديم خدمة أفضل لكل سيدة مصرية، كما استلم تكريم روتارى لمؤسسة بهية على دورها التوعوى وجهودها لنشر ثقافة الكشف المبكر بين سيدات مصر.

وروى مجموعة من محاربات بهية قصصهن الملهمة وتجربتهن مع المرض، والتى تدعو للفخر والتقدير فى تفاعل كبير من الحضور معهن.