حازم الجندى : المشاركة فى انتخابات النواب حق وواجب وطنى

قال المهندس حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجى، إن المشاركة فى انتخابات مجلس النواب تعد واجبا وطنيا، ويجب على كل مواطن مصرى النزول واختيار ممثليه فى البرلمان، عن وعى وشفافية كاملة فى الاختيار.





ووفق بيان رسمى، اليوم الأربعاء، دعا الجندى جموع الشعب المصرى للمشاركة فى انتخابات النواب، والتى بدأت اليوم وحتى الجمعة المقبلة لتصويت المصريين فى الخارج، والمقرر إجرائها فى الداخل يومى السبت والأحد المقبلين.

وأشار إلى أن هذه الانتخابات استحقاق دستورى هام ويستلزم من الجميع المشاركة والنزول بقوة لاختيار الاعضاء الجدد، الذين سيتحملون على عاتقهم مهمة التشريع والتعبير عن احتياجات المواطنين ومتطلباتهم لتوفير حياة كريمة لهم.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن المصريين فى الخارج عليهم أن يؤدوا الواجب الوطنى فى الخارج ويذهبون للسفارات المصرية فى جميع أنحاء دول العالم للمشاركة فى الانتخابات والادلاء بأصواتهم بحرية كاملة.

أضاف، أن الدولة تجدد ندائها للمصريين للنزول والمشاركة فى تلك الخطوة الهامة فى مسار الحياة السياسية والنيابية فى مصر، ويجب أن يكونوا على قدر هذا النداء ومشاركة جميع فئات وأطياف المجتمع المصرى.