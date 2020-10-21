النائب العام يعتمد إطلاق مشروع ربط النيابات الكلية بتقنية الاجتماع عن بعد

يأتى ذلك على هامش افتتاح ورشة العمل الخاصة بمكافحة جريمتى الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين التى نظمتها إدارة التعاون الدولى بمكتب النائب العام كأولى الفعاليات المستخدم فيها هذه التقنية.

وأعرب النائب العام، فى كلمته الافتتاحية للورشة، عن سعادته بإطلاق هذا المشروع الذى يعد خطوة مهمة فى تفعيل النيابة العامة لسياسة التحول الرقمى فى أعمالها، إذ إنه يسهل الاتصال بين أعضاء النيابة بشكل سريع ومؤمن، ويحد من الاختلاط فى ظل مكافحة فيروس كورونا.

وعلى صعيد آخر، أكد النائب العام حرصه على تعزيز قدرات أعضاء النيابة العامة لملاحقة وتحقيق جريمتى الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين باعتبارهما صورتين من صور الجريمة المنظمة عبر الوطنية.