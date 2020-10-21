- 1/2
- 2/2
يأتى ذلك على هامش افتتاح ورشة العمل الخاصة بمكافحة جريمتى الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين التى نظمتها إدارة التعاون الدولى بمكتب النائب العام كأولى الفعاليات المستخدم فيها هذه التقنية.
وأعرب النائب العام، فى كلمته الافتتاحية للورشة، عن سعادته بإطلاق هذا المشروع الذى يعد خطوة مهمة فى تفعيل النيابة العامة لسياسة التحول الرقمى فى أعمالها، إذ إنه يسهل الاتصال بين أعضاء النيابة بشكل سريع ومؤمن، ويحد من الاختلاط فى ظل مكافحة فيروس كورونا.
وعلى صعيد آخر، أكد النائب العام حرصه على تعزيز قدرات أعضاء النيابة العامة لملاحقة وتحقيق جريمتى الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين باعتبارهما صورتين من صور الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر النائب العام يعتمد إطلاق مشروع ربط النيابات الكلية بتقنية الاجتماع عن بعد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.