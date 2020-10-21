تشييع جنازة فولكهارد فيندفور عميد المراسلين الأجانب..ودفنه في مصر القديمة .. صور

شيعت منذ قليل جنازة فولكهارد فيندفور عميد المراسلين الأجانب في مصر صباح اليوم إلى مدافن الألمان بمصر القديمة. توفي فولكهارد فيندفور، “عميد المراسلين الأجانب في مصر” ورئيس جمعية المراسلين الأجانب، بعد ظهر الاثنين الماضي بمستشفى وادي النيل، عن عمر يناهز 83 عاما بعد صراع طويل مع المرض. فولكهارد فيندفور صحفي ألماني عاش في مصر قرابة 60 عاما وأصبح عميد المراسلين الأجانب ورئيس جمعيتها ومدير مكتب جريدة “دير شبيغل” الألمانية بالقاهرة، وعاصر كثير من الأحداث الهامة والساخنة عربيا وعالميا وخاصة في مصر. كانت بدايته في العمل الإعلامي من منبر الإذاعة المصرية، مذيعا بالقسم الأوروبي، وحينها تعرف على الرئيس الجزائري الأسبق أحمد بن بلة، أثناء إلقائه بيان الأول من نوفمبر، الثوري من إذاعة صوت العرب، قبل أن يصبح رئيسا للجزائر. توفي فولكهارد فيندفور، “عميد المراسلين الأجانب في مصر” ورئيس جمعية المراسلين الأجانب، بعد ظهر الاثنين الماضي بمستشفى وادي النيل، عن عمر يناهز 83 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

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