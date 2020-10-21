بتكلفة ٥ مليارات ٦١١ مليون جنيه.. وزير المالية يكشف تفاصيل مزايا المعلمين الجديدة

قال طارق شوقي ، وزير التعليم إنه يزف بشرى سعيدة للمعلمين لافتا ان هذا العام عام تقدير المعلم ، و ان المعلم في القلب دائما حيث انه ينال اشادة عالمي، و تقدم بالشكر الرئيس السيسي .

ومن حانبه قال محمد معيط وزير المالية ان الرئيس السيسي كلف الحكومة يوم ١٦ سبتمبر الماضي بالعمل على حزمة لمساعدة المعلمين لافتا اننا عملنا على عدد من الحزم لتحسين اوضاع المعلمين .

واضاف ان مجلس الوزراء وافق اليوم على زيادة بدل المعلم وزيادة حافز اداء و منحة لامتحانات النقل و انشاء صندوق الرعاية .

واشار الى ان زيادة بدل قيمة المعلم تصل الى ٥٠٪؜ تبدا من ٧٥ جنيه المعلم المساعد وتصل الى ١٨٠ جنيه بتكلفة ١.٨ مليار حنيه .

كما تم الموافقة على زيادة قيمة حافز المعلم بنسبة ٥٠٪؜ والزيادة سوف تكون من ١٤٠ الى ١٨٥ جنيه للمعلمين .

، كما سيتم زيادة ٢٥٪؜ من قيمة مكافاة الامتحانات للمعلمين والإداريين مشيرا الى ان يستفيد منها ١.٤ مليون معلم و ٧٠٠ الف من الإداريين ، بقيمة ٢.٣ مليار جنيه

كما تقرير إعطاء حافز ادارة مدرسية قيمته ٢٥٠ جنيه المدير و١٥٠ للوكيل هيستفيد ١١٠ تلف بتكلفة ١١١ مليون جنيه

، ومكن المقرر أن تكون التكلفة الكاملة ٥مليار ٦١١ مليون جنيه.