المصرية لحقوق الإنسان تنشر فيديو عن كيفية التصويت فى الانتخابات

أعدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان فيديو تعريفيًا عن التعرف على كيفية التصويت فى الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وتناول مقطع الفيديو، تفاصيل الانتخابات البرلمانية بالمرحلة الأولى والثانية ، وكذلك حث المواطنين على ضرورة المشاركة بالانتخابات البرلمانية باعتبارها واجبًا وطنيًا كما نصت مواد الدستور.
يذكر أن عملية الانتخابات تجرى فى المرحلة الأولى فى دوائر 14 محافظة بالنظام الفردى وهى الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.
وفى نظام القائمة تجرى الانتخابات فى المرحلة الأولى بالنسبة للدائرة الثانية شمال ووسط وجنوب الصعيد ومقرها مديرية أمن الجيزة، تضم 11 محافظة (الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر)، وخصص لها 100 مقعد، وكذلك فى الدائرة الرابعة قطاع غرب الدلتا ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، تضم 3 محافظات (الإسكندرية، البحيرة، مطروح)، وخصص لها 42 مقعدا وذلك خلال أيام 21 و22 و23 أكتوبر فى الخارج، ويومى 24 و25 أكتوبر فى الداخل، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر فى الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر فى الداخل.
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