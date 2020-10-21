ارتدوا الكمامات الشتاء قادم.. مدبولي: نبذل قصارى جهدنا لدفع عجلة الاقتصاد في ظل أزمة كورونا

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن الحكومة تبذل قصارى جهدها لدفع عجلة الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن التقارير الدولية تشيد بالاقتصاد المصري وتؤكد على قوة ومتانة الاقتصاد المصري لعبور هذه الآزمة.

وأضاف رئيس الوزراء أن جزءا كبيرا من استمرار النجاح والوصول إلى معدلات النمو المرتفعة هو الالتزام بالإجراءات الاحترازية، لافتا إلى أننا ننظر بقلق لعودة ارتفاع الإصابات في عدد من الدول وبدأت هذه الدول في اتخاذ إحراءات صارمة للحد من زيادة الأعداد.

وطالب مدبولي المواطنين بالالتزام بارتداء الكمامات حيث إننا مقبلون على فصل الشتاء والمتوقع به زيادة الإصابات، مشددا على أنه يجب الالتزام بهذه الإجراءات للحد من زيادة الإصابات لأن هذا سيكون له تبعات سلبية على الاقتصاد المصري.

ولفت إلى أن زيادة مرتبات المعلمين هي بداية وكل ما تم إتاحة القدرة والفرصة سيكون هناك زيادات أخرى خصوصا لقطاعات التعليم والصحة وتحسين العاملين به حنبا إلى جنب بقطاع الصناعة قاطرة النهوض بالاقتصاد المصري.