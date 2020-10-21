وطالب مدبولي المواطنين بالالتزام بارتداء الكمامات حيث إننا مقبلون على فصل الشتاء والمتوقع به زيادة الإصابات، مشددا على أنه يجب الالتزام بهذه الإجراءات للحد من زيادة الإصابات لأن هذا سيكون له تبعات سلبية على الاقتصاد المصري.
ولفت إلى أن زيادة مرتبات المعلمين هي بداية وكل ما تم إتاحة القدرة والفرصة سيكون هناك زيادات أخرى خصوصا لقطاعات التعليم والصحة وتحسين العاملين به حنبا إلى جنب بقطاع الصناعة قاطرة النهوض بالاقتصاد المصري.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ارتدوا الكمامات الشتاء قادم.. مدبولي: نبذل قصارى جهدنا لدفع عجلة الاقتصاد في ظل أزمة كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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