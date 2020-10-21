وافق مجلس الوزراء على حافز الإدارة المدرسية لمديري ووكلاء المدارس ، يستفيد منه 110 ألف وكيل ومدير معهد . و قال وزير المالية محمد معيط إنه سيتم زيادة قيمة بدل المعلم بنسبة 50 % بتكلفة 1.8 مليار جنيه ، وقيمة الزيادة من 140 جنيه لـ 185 جنيه بحسب الفئات زيادة 25% من قيمة المكافأة المقررة للامتحانات من 50 لـ 155 جنيه ، بقيمة 2.3 مليار جنيه ولفت وزير المالية إلى إنشاء صندوق رعاية للعاملين بالمهن التعليمية ، ويحول مبلغ نصف مليار جنيه لهذا الصندوق من خزانة الدولة ، لتوفير مزيا اجتماعية ومالية للعاملين ، وتابع لرئاسة الوزراء .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بشرى سارة من وزير المالية: إنشاء صندوق رعاية العاملين بالمهن التعليمية.. وزيادة قيمة بدل المعلم بنسبة 50 % على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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