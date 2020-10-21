عشان أكل عيشنا.. رئيس الوزراء: ارتفاع إصابات كورونا مقلق وأرجو الالتزام بالإجراءات الاحترازية

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقد منذ قليل، أن الشتاء من المتوقع أن تزداد به الإصابات، لذلك أطالب المواطنين بالإجراءات الاحترازية، مضيفا: "كلنا عارفين إن الإجراءات دي هتأثر على أكل عيشنا".

ولفت إلى أن قرارات الوزراء بشأن المعلمين اليوم، هي بداية، وسيتم مراجعة مسألة الزيادات والحوافز المقدمة للمعلمين بشكل مستمر.