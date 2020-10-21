رئيس الوزراء : إنشاء مجمعات صناعية في 12 محافظة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ان مجلس الوزراء استعرض عددا من الموضعات الهامة منها، وهو توجيه الرئيس السيسي بالنظر في تحسين احوال الموظفين العاملين في قطاع التعليلم وبالاخص المعلمين.
واضاف في مؤتمر صحفي انه تم تشكيل لجنة للعمل على رفع المستوى المالي ربخاص بالمعلمين والعاملين في القطاع، لافتا الى انها بداية جيدة من الحكومة في سبيل تطبيق المنظومة المقترحة وستخرج في صورة قانون وارسالها للبرلمان تمهيدا لتطبيقه اعتبارا من يناير ٢٠٢١.
واشار الى ان الموضوع الثاني هو انشاء المجمعات الصناعية في ١٢ محافظة وهذه مبادرة هدفها اتاحة امتكن وفرص عمل جديدة للشباب وصغار المصنعين للحصول على الورشة او المصنع جاهز والحصول على الترتخيص بمجرد تقدمه لحجز هذه الوحدات واكدلك استخراج السجل زلصناعي والبطاقة الضريبية.
نتيح للشباب من خلال هذه المبادرة لمساعدة الشباب في شراء المكن والمعدات الخاصة بالمصنع.
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