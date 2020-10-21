بعد تعيينها يوليو الماضي.. البابا تواضروس يستقبل سفيرة مصر بموريشيوس في المقر البابوي

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية اليوم الأربعاء بالمقر البابوي بالقاهرة، الدكتورة علياء برهان سفيرة مصر في دولة موريشيوس.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن السفيرة علياء برهان عُيِّنَت منتصف يوليو الماضي سفيرًا لمصر في بورت لويس، موريشيوس.

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ومن المقرر أن يلقى قداسة البابا تواضروس الثاني عظته الأسبوعية مساء اليوم الأربعاء من كنيسة السيدة العذراء مريم والأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

يحضر العظة الأسبوعية لقداسة البابا تواضروس الثاني مجموعة من أساقفة المجمع المقدس والأباء الكهنة والشمامسة وعدد من أبناء الكنيسة، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

كان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، قد استقبل في المقر البابوي بالقاهرة، چيورچى بوريسينكو سفير روسيا الاتحادية بالقاهرة.

وقال القس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية – في تصريح له – إن زيارة السفير الروسي لقداسة البابا تواضروس الثاني؛ تأتى بهدف التعارف، بعد تعيينه في مايو الماضي سفيرًا لبلاده في القاهرة.