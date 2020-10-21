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ومن المقرر أن يلقى قداسة البابا تواضروس الثاني عظته الأسبوعية مساء اليوم الأربعاء من كنيسة السيدة العذراء مريم والأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.
يحضر العظة الأسبوعية لقداسة البابا تواضروس الثاني مجموعة من أساقفة المجمع المقدس والأباء الكهنة والشمامسة وعدد من أبناء الكنيسة، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
كان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، قد استقبل في المقر البابوي بالقاهرة، چيورچى بوريسينكو سفير روسيا الاتحادية بالقاهرة.
وقال القس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية – في تصريح له – إن زيارة السفير الروسي لقداسة البابا تواضروس الثاني؛ تأتى بهدف التعارف، بعد تعيينه في مايو الماضي سفيرًا لبلاده في القاهرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد تعيينها يوليو الماضي.. البابا تواضروس يستقبل سفيرة مصر بموريشيوس في المقر البابوي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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