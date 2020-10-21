مصر واليونان تتفقان على بدء تطبيق اتفاقية التأمينات الاجتماعية الجديدة

أعلن اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي عن بدء دخول إتفاقية التأمين الإجتماعي الجديده التي تم توقيعها بين الجانبين المصري واليوناني حيز التنفيذ إعتبارًا من الشهر الجاري بعد إستكمال كافة الإجراءات القانونية في هذا المجال .

وأشار رئيس هيئة التأمين الإجتماعي إلي أن هذا التعديل يتمثل في التحول من مبدأ الإشتراكات التأمينية في حالة إنتهاء عمل المؤمن عليه والعودة إلي بلاده نهائيًا إلي مبدأ آخر وهو ضم المدد المشترك عنها في الدوله الأخري بما يتفق مع المعايير الحديثة المقبوله دوليًا و ما تتضمنه إتفاقيات الإتحاد الأوروبي من أحكام تتعلق بالضمان الإجتماعي.

وأوضح عوض أن مبدأ ضم مدد التأمين الإجتماعي للمؤمن عليهم في كلا الدولتين يلزم كل دولة بحساب المعاش علي أساس جميع المدد المشترك عنها وكذلك باقي الحقوق التامينية من تعويض و مكافاءة نهاية الخدمة وفقًا لتشريعات كل دوله .

و تابع أنه إذا قلت قيمة المعاش الذي تم إحتسابه للمؤمن عليه عن الحد الأدني وفقا لما هو منصوص عليه بالتشريعات المصريه يتم رفع هذا المعاش إلي قيمة الحد الأدني .

و أكد عوض أنه تم إتاحه إمكانيه للمواطنين الذين أنهوا عملهم في اليونان و عادوا إلي مصر بشكل نهائي الإستمرار في الإنتفاع بطلب تحويل الإشتراكات خلال فترة إنتقاليه تنتهي في إبريل 2021