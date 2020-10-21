المحامين تفتح باب التسجيل للالتحاق بالدورة الرابعة في معهد النقابة

أعلن حسين الجمال، أمين عام نقابة المحامين، اليوم الأربعاء، عن فتح باب التسجيل للاتحاق بالدورة الرابعة لمعهد المحاماة بالقاهرة الكبرى، وجميع الفرعيات على مستوى الجمهورية، لمحامي الجدول العام.
وقال "الجمال" إن التسجيل لمحامي القاهرة الكبرى متاح في نقابات القاهرة الكبرى الفرعية؛ "شمال القاهرة، وجنوب القاهرة، وشمال الجيزة، وجنوب الجيزة، وشمال القليوبية، وجنوب القليوبية، والقاهرة الجديدة وحلوان"، كما أن التسجيل متاح في جميع النقابات الفرعية لمحامي الجدول العام كل حسب نقابته.
وأشار إلى أن الأوراق المطلوبة هي فقط صورة كارنيه المحاماة وإيصال السداد.
وعن موعد انعقاد الدورة، أكد أمين عام نقابة المحامين، أنه سيتم الإعلان عنه فور الانتهاء من تسجيل أسماء راغبي الالتحاق، واستلام الكشوف من النقابات الفرعية.
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