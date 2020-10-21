سفير مصر في بلجراد يفتتح معرض "امتداد الفن المصري عبر العصور" المقام بمتحف "بيلا سركفا" في صربيا

افتتح سفير مصر في بلجراد عمرو الجويلي، صباح اليوم الأربعاء، معرض "امتداد الفن المصري عبر العصور" المقام في متحف مدينة "بيلا سركفا" الصربية، حيث تضمن المعرض مجموعة من الصور التي أعدها قطاع العلاقات الثقافية الخارجية بوزارة الثقافة، والتي تعرض فن المجوهرات في مصر القديمة وفن الخزف الإسلامي وفن الخط العربي، بما يبرز استمرارية الإبداع في مصر على اختلاف الحقب التاريخية وبتنوع أنواع الفن.

كما اجتمع سفير مصر لدى صربيا مع عمدة المدينة "فيوليتا سيميتش" لبحث تعزيز التعاون الثقافي والاقتصادي مع البلديات المناظرة في مصر، حيث تم الاتفاق على تنظيم فعاليات "الأيام الثقافية المصرية في المدينة" بشكل دوري شاملة أسبوع سينمائي ومعرض لمستنسخات الوثائق التاريخية بين البلديّن. وأشار "الجويلى" إلى إمكانية الاستفادة من تجربة مصر الرائدة في مجال زراعة زهرة الياسمين لإبرازها خلال مهرجان الزهور الذي تنظمه المدينة سنويًا.

من جانبها، عرضت عمدة المدينة لتجربة إدارة البحيرات السبع التي تتميز بها البلدية، معربةً عن تطلعها لتبادل الخبرات مع مصر في مجال استغلال وإدارة البحيرات كبحيرة قارون بمحافظة الفيوم على سبيل المثال، خاصة فيما يتعلق بالسياحة البيئية.