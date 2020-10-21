انت الان تتابع تفاصيل خبر مجلس الوزراء يعلن مجموعة من المزايا المالية الجديدة للمعلمين والعاملين بالتربية والتعليم والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي اجتماعاً مع كل من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي ووزير المالية الدكتور محمد معيط، وذلك للإعلان عن حزمة من المزايا المالية الجديدة للمعلمين والإداريين والعاملين بوزارة التربية والتعليم، وذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الاهتمام بتحسين الوضع المالي للمعلمين باعتبارهم عصب العملية التعليمية، وأنه مهما ما تم من تطوير للمناهج والأدوات المستخدمة في العملية التعليمية، إلا أن نجاح ذلك يتوقف على المعلمين.
إقرار مجموعة من المزايا المالية الجديدة للمعلمين والعاملين بالتربية والتعليم:-
أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي بأن العام الدراسي الحالي 2020/2021 هو عام تقدير السادة المعلمين وذلك من خلال إقرار حزمة من المزايا المالية للسادة المعلمين والعاملين بالتربية والتعليم تتخطي تكلفتها المالية نحو 6 مليار جنية ، وذلك بعد موافقة وزارة المالية على أن يبدأ التنفيذ اعتباراً من شهر يناير المقبل 2021.
حيث أعلن وزير المالية في المؤتمر الصحفي الذي عقده بعد انتهاء الاجتماع الذي عقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي وبحضور وزير التربية والتعليم عن مجموعة من المزايا المالية للمعلمين والتي تمثلت في الآتي:-
- زيادة بدل المعلم بنسبة 50% ، وزيادة حافز الأداء بنسبة 50%.
- زيادة مكافأة امتحانات النقل بقيمة 25%.
- منح السادة المديرين حافز إدارة مدرسية بقيمة 250 جنيه شهرياً ولكل وكيل 150 جنيه شهرياً.
- متوسط الزيادة الشهرية الممنوحة للسادة المعلمين تبدأ من 325 جنيه للمعلم وتصل إلى 475 جنية لكبير المعلمين.
- بتوجيهات من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي الموافقة على إنشاء صندوق لرعاية العاملين بالتربية والتعليم اجتماعياً ومالياً وسيتم دعمه من قبل الخزانة العامة للدولة بقيمة نصف مليار جنيه.
- إنشاء 15 ألف فصل دراسي بموازنة العام المالي الحالي من أجل تقليل الكثافات الطلابية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مجلس الوزراء يعلن مجموعة من المزايا المالية الجديدة للمعلمين والعاملين بالتربية والتعليم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصر 5 وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.