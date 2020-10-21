مجلس الوزراء يعلن مجموعة من المزايا المالية الجديدة للمعلمين والعاملين بالتربية والتعليم

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محمد سياف - ابو ظبي - عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي اجتماعاً مع كل من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي ووزير المالية الدكتور محمد معيط، وذلك للإعلان عن حزمة من المزايا المالية الجديدة للمعلمين والإداريين والعاملين بوزارة التربية والتعليم، وذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الاهتمام بتحسين الوضع المالي للمعلمين باعتبارهم عصب العملية التعليمية، وأنه مهما ما تم من تطوير للمناهج والأدوات المستخدمة في العملية التعليمية، إلا أن نجاح ذلك يتوقف على المعلمين.

إقرار مجموعة من المزايا المالية الجديدة للمعلمين والعاملين بالتربية والتعليم:-

أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي بأن العام الدراسي الحالي 2020/2021 هو عام تقدير السادة المعلمين وذلك من خلال إقرار حزمة من المزايا المالية للسادة المعلمين والعاملين بالتربية والتعليم تتخطي تكلفتها المالية نحو 6 مليار جنية ، وذلك بعد موافقة وزارة المالية على أن يبدأ التنفيذ اعتباراً من شهر يناير المقبل 2021.

حيث أعلن وزير المالية في المؤتمر الصحفي الذي عقده بعد انتهاء الاجتماع الذي عقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي وبحضور وزير التربية والتعليم عن مجموعة من المزايا المالية للمعلمين والتي تمثلت في الآتي:-