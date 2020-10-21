ناىٔب محافظ المنيا يراجع اشتراطات 210 من رخص البناء

تابع الدكتور محمد محمود أبوزيد ناىٔب محافظ المنيا، أعمال اللجنة المشكلة بقرار 383 لسنة 2020 بشأن مراجعة أعمال البناء للعقارات الجارى تنفيذها، والصادر لها تراخيص سابقة.





يأتى ذلك تنفيذًا لتكليفات أسامة القاضى محافظ المنيا، بمراجعة أعمال اللجنة، للتأكد من مطابقة تلك المبانى على أرض الواقع بالفعل لما هو مدون بالترخيص، للاشتراطات البناىٔية والتخطيطية والجراجات والرسومات الهندسية.

حضر الاجتماع المهندس محمد النجار سكرتير عام المحافظة، والعقيد محمد صلاح رىٔيس الوحدة المحلية لمركز المنيا، والمهندس خالد طه مدير إدارة التفتيش الهندسى بديوان عام المحافظة، ومديرى الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية.

من جانبه، أوضح مدير إدارة التفتيش الهندسى بالمحافظة، أنه جرى الانتهاء من مراجعة 210 رخص خلال الفترة من 12/2019 حتى 24/5/2020 وتم تسليمها لجهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأكد ناىٔب المحافظ أن اللجنة تعمل على مراجعة أعمال البناء للعقارات الجارى تنفيذها والصادر لها تراخيص سابقة على هذا القرار للتأكد من مطابقتها لكل الاشتراطات للسماح لها باستكمال أعمال البناء أو السماح بتوصيل المرافق لها فى حالة الانتهاء منها.