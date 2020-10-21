ناىٔب محافظ المنيا يراجع اشتراطات 210 من رخص البناء

يأتى ذلك تنفيذًا لتكليفات أسامة القاضى محافظ المنيا، بمراجعة أعمال اللجنة، للتأكد من مطابقة تلك المبانى على أرض الواقع بالفعل لما هو مدون بالترخيص، للاشتراطات البناىٔية والتخطيطية والجراجات والرسومات الهندسية.
حضر الاجتماع المهندس محمد النجار سكرتير عام المحافظة، والعقيد محمد صلاح رىٔيس الوحدة المحلية لمركز المنيا، والمهندس خالد طه مدير إدارة التفتيش الهندسى بديوان عام المحافظة، ومديرى الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية.
من جانبه، أوضح مدير إدارة التفتيش الهندسى بالمحافظة، أنه جرى الانتهاء من مراجعة 210 رخص خلال الفترة من 12/2019 حتى 24/5/2020 وتم تسليمها لجهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وأكد ناىٔب المحافظ أن اللجنة تعمل على مراجعة أعمال البناء للعقارات الجارى تنفيذها والصادر لها تراخيص سابقة على هذا القرار للتأكد من مطابقتها لكل الاشتراطات للسماح لها باستكمال أعمال البناء أو السماح بتوصيل المرافق لها فى حالة الانتهاء منها.
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