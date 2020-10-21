رئيس الوزراء يصل إلى مجلس الشيوخ لتهنئة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق

وكان المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، قد بعث برسالة شكر للرئيس عبدالفتاح السيسى، لإعادته المجلس كغرفة ثانية للبرلمان بمسماها العريق. وقال عبدالرازق، فى خطاب الشكر: "فى هذا اليوم التاريخى وفى شهر الانتصارات، عقد مجلس الشيوخ أولى جلساته وضم نخبة مثقفين ممثلين لجميع طوائف الشعب المصرى واكتمل بنيانه باختيار هيئة مكتبه".

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