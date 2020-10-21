بالورود ورش المياه والزغاريد .. المطارات تستقبل السائحين بعد أشهر توقف

وأعلنت عدة دول رفع قيود السفر إلى المدن المصرية، بالتزامن مع موسم السياحة الشتوى بعد التأكد بأن الجانب الفنى بالمطارات المصرية أمن تماما، والدليل على ذلك إجمالى الرحلات الشارتر والمنتظم المقبلة من مختلف المطارات العالمية، خاصة من أوربا فى الفتره الأخيرة وهى الشهادة الأهم للمطارات المصرية.

وأكد الطيار محمد منار، وزير الطيران المدنى أن دعم الدولة المصرية لقطاعى الطيران والسياحة كان له عظيم الأثر وراء زيادة وانتعاش الحركة السياحية الوافدة إلى مصر خلال تلك الفترة، وهو ما جاءت نتائجه سريعة وبارزة بعودة حركة الطيران والسياحة تدريجياً.

وأشار إلى أنه يأمل أن تعود حركة الطيران إلى طبيعتها قبل خاصة فى ظل الوعى المتنامى لدى المواطنين تجاه فيروس كورونا، واتباع الإجراءات الطبية والصحية المنصوص عليها وذلك إطار المجهودات التى تبذلها وزارة الطيران المدنى من خلال التنسيق المثمر و الدائم مع وزارة السياحة والآثار لتنشيط الحركة الجوية وزيادة عدد الرحلات بين مصر ودول أوروبا.

وشهدت مطارات مرسى علم والغردقه وشرم الشيخ وأسيوط وصول عدد من الرحلات السياحية الجديدة القادمة من دول أوروبا وذلك فى ظل زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر حيث استقبل مطار الغردقة الدولى هذا الأسبوع ثلاث رحلات جوية قادمة من كل من دولة سويسرا وفرنسا والتشيك، وهى رحلة شركة إيزى جيت ( Easy jet) من العاصمة جنيف بسويسرا وعلى متنها 145 راكباً، و رحلة شركة فلاى ايجيبت (Fly Egypt) من العاصمة الفرنسية باريس وعلى متنها 163 راكبا و يصل كل اسبوع رحلة من مطار وارسو بولندا لمطار الغردقة وعلى متنها 145 سائح حتى انتهاء الموسم الشتوى المقبل، ووصول 115 راكباً على متن رحلة شركة إير كايرو (Air Cairo) من العاصمة براغ بالتشيك، بعد إستئناف الشركة جدول رحلاتها إلى الغردقة.

واستقبل مطار مرسى علم أولى الرحلات السياحية القادمة من مطار شارل ديجول بباريس لشركه فلاى ايجيبت وعلى متنها 145 راكبا، وأكد كريم باقى، المدير التجارى، أنها تعد الرحلة الأولى بعد استئناف السياحة الفرنسية إلى مدينة مرسى علم، والتى توقفت منذ جائحة كورونا المستجد، ويستمر التعاقد بين الجانب الفرنسى و المصرى بقدوم رحلتين كل يوم سبت حتى آخر موسم الشتاء.

ووصلت أولى رحلات الخطوط الأوكرانية لمطار مرسى علم قادمة من مطار كييف وعلى متنها 128 راكبا، وهى الرحلة الأولى الأوكرانية بعد أن استأنفت رحلاتها الجوية بعد توقف جائحة الكورونا، كما وصل لمطار شرم الشيخ العديد من الرحلات الشارتر المنتظمة وكانت أولى رحلات تركيا شركة "Turkish Airlines" إلى مطار شرم الشيخ عقب أستئناف الحركة الجوية وكان على متن الطائرة القادمة من تركيا 125 راكبا ومن المقرر أن تسير الشركة 3 رحلات أسبوعية، ووصل على طيران "Edelweiss Air" السويسرية القادمة من زيورخ وعلى متنها 151 راكبا، وتسير الشركة رحلة أسبوعيا بعد توقف رحلاتها لشرم من عام 2016.

وأولى رحلات شركة اير أستانا القادمة من كازاخستان وصلت أيضا على متنها 220 راكب وتسير الشركة 4 رحلات أسبوعيا بين كازاخستان وشرم الشيخ.

ويأتى من رومانيا على خطوط فلاى إيجيبت رحلة أسبوعية بدأت من نصف سبتمبر، وتستمر حتى نهاية الموسم الشتوى بشكل منتظم، كما استقبل مطار أسيوط الدولى أولى رحلات الخطوط الجوية الأردنية رقم R51915 من طراز البوينج B7370800 من طراز البوينج من مطار العقبة بالأردن.



واحتفل الطيران باستقبال الرحلات بتقليد رش المياه المتبع فى أجواء الترحيب والإستقبال بوصول أولى الرحلات الجوية، حيث قدم فريق العلاقات العامة بكل من مطار الغردقة ومرسى علم وشرم الشيخ الورود والهدايا التذكارية للركاب، وتم توفير التسهيلات اللازمة وسط فرح وبهجه بين العاملين مع تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية، وإنهاء إجراءت الحجر الصحى والتأكد من تطبيق الضوابط الصحية والوقائية على جميع الركاب، فضلاً عن الالتزام بالتباعد الإجتماعى حفاظاً على سلامة وصحة المسافرين والعاملين بالمطار.

وتشغل الشركة الروسية "إيرفلوت" الرحلات الروسية والمقررة 3 رحلات أسبوعيا، و تصل وتقلع من مبنى الركاب رقم 2 بالمطار.



يذكر أن الشركة الوطنية مصر للطيران قد أعلنت عن بدء استئناف رحلاتها المباشرة بين القاهرة وموسكو بمعدل ثلاث رحلات أسبوعيًا، حيث من المخطط أن تشغل الشركة رحلاتها إلى موسكو أيام السبت والثلاثاء والخميس.

فيما تواصل مختلف الفنادق والقرى السياحية بالبحر الأحمر استقبال السياحة الداخلية مع تقديم حوافز وتخفيضات، لجذب أكبر عدد من النزلاء قبل نحو أسبوعين من انتهاء الإجازات، وبدء العام الدراسى الجديد، منتصف شهر أكتوبر الجارى، وتتراوح الإشغالات ما بين 40 إلى 50% من جملة الاشغالات المقررة من وزارة السياحة والمسموح بها وهى 50% من حجم الطاقة الفندقية بكل منشأة طبقا للاجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.