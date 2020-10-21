سوء الأحوال الجوية يوقف حركة الملاحة البحرية فى بوغاز البرلس

توقفت حركة الملاحة البحرية بميناء الصيد والملاحة ببوغاز البرلس بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، بسبب سوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية وسقوط الأمطار بغزارة، إذ رست مراكب الصيد، المقدر عددها بحوالى 450 مركبًا على أرصفة الميناء.





من جانبه، أكد مصدر مسؤول بديوان عام محافظة كفر الشيخ، أن توقف أعمال الصيد والملاحة البحرية جاء لارتفاع الأمواج وسوء الأحوال الجوية، مضيفًا أن الصيادين أحجموا عن الصيد نظرًا لسوء الطقس وخوفًا على المراكب والصيادين من الغرق، وأنه جرى تأمين المراكب داخل الأحواض الخاصة بالميناء وربطها فى الأرصفة لحمايتها من تلاطم الأمواج. وتابع المصدر، فى تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج"، أن حركة الملاحة ستعود إلى طبعتها عقب تحسن الحالة الجوية، إذ شهد محافظة كفرالشيخ، منذ الصباح، موجة من الطقس المتقلب، المصحوبة برياح شديدة خصوصًا على المدن الساحلية.

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