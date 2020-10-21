علي جمعة مشيدًا بالخشت: عالم جليل وإنسان فتح الله قلبه

قال الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق ورئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، إن جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت تعاونت وأعطت كل ما تستطيع بدون تأخير أو رفض لأفكار الخير.

وأشاد الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق، بالدكتور محمد عثمان الخشت، قائلًا "إن الله منّ على جامعة القاهرة العريقة بذلك العالم الجليل والإنسان الأجل الذي فتح الله قلبه".

وأكد الدكتور علي جمعة، أن علينا عمارة الكون ومساعدة الأطفال الأبرياء الضعفاء الذين يجب علينا الرعاية والعناية بشأنهم.

جاء ذلك في كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عُقد على هامش افتتاح وحدتي الجراحات التخصصية والرعاية المركزة الجراحية بمستشفى أبو الريش الياباني، ووحدة السكر والغدد بمستشفى أبو الريش المنيرة، بعد انتهاء أعمال تطويرها وتجديدها بدعم وتمويل من مؤسسة مصر الخير، وبحضور الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة هالة صلاح عميدة كلية طب قصر العيني، والدكتور أحمد طه مدير المستشفيات الجامعية، والدكتورة منى الغمراوي مديرة مستشفى أبو الريش المنيرة، والدكتورة رشا جمال مديرة مستشفى أبو الريش الياباني، وقيادات مؤسسة مصر الخير.