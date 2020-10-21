سفير أمريكا بالقاهرة: مصر دولة مؤثرة وسوق كبير وسنضخ استثمارات جديدة بها

قال جوناثان كوهين السفير الأمريكى بالقاهرة، إن مصر سوق كبير ودولة مؤثرة فى قارتها ومنطقتها، وبالتالى فإن الولايات المتحدة الأمريكية حريصة على تعميق التعاون الاقتصادى مع مصر وضخ استثمارات جديدة فيها من خلال التعاون المشترك.

جاء ذلك خلال كلمته فى احتفالية توقيع اتفاقية تعاون مشتركة بين الغرف التجارية فى مصر واليونان وقبرص.

وأبدى كوهين سعادته وتهنئته للغرف الثلاثة على هذا الاتفاق الذى يدعم الاستقرار فى منطقة شرق المتوسط وفى مناطق الغاز ولا سيما أن الولايات المتحدة تدعم هذا الاتفاق وحريصة على استقرار المنطقة، مضيفًا: "نؤمن بدور القطاع الخاص فى إحداث التنمية والاستقرار والازدهار للدول وهو ما يمكن أن يساهم فيه التعاون بين الغرفة التجارية الأمريكية فيها".

وأضاف: "نشجع الحكومة المصرية ومجتمع الأعمال مع السعى لزيادة التعاون وزيادة الاستثمارات من خلال الدور الفعل للغرف ولمجتمع الأعمال.

وتم توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين الغرف التجارية الأمريكية فى كل من القاهرة واليونان وقبرص اليوم بحضور السفير الأمريكى بالقاهرة جوناثان كوهين ومايرون برليانت نائب رئيس الغرفة الأمريكية للعلاقات الدولية وسفيرا الولايات المتحدة فى اليونان وقبرص والدكتور شريف كامل رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة ورؤساء وقيادات الغرف التجارية الثلاثة، وذلك لتشجيع التجارة والاستثمار والعلاقات البينية بين الغرف.