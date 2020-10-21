النائب العام يعتمد إطلاق مشروع ربط النيابات الكلية بتقنية الفيديو كونفرانس

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اعتمد المستشار حماده الصاوى النائب العام اليوم الأربعاء الموافق الحادي والعشرين من شهر أكتوبر عام ٢٠٢٠ إطلاق مشروع ربط النيابات الكلية بتقنية الاجتماع المرئي عن بعد «video conference» عن طريق شبكة داخلية مؤمنة، وذلك على هامش افتتاح ورشة العمل الخاصة بمكافحة جريمتي الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين التي نظمتها «إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام» كأولى الفاعليات المستخدم فيها هذه التقنية.
حيث أعرب سيادته في كلمته الافتتاحية للورشة عن سعادته بإطلاق هذا المشروع الذى يُعَدّ خُطوةً هامَّةً في تفعيل «النيابة العامة» لسياسة التحول الرقميِّ في أعمالها، إذ إنه يُسهّلُ الاتصال بين أعضاء النيابة بشكل سريع ومؤمن، ويحدُّ من الاختلاط في ظل مكافحة «فيروس كورونا».
وعلى صعيد آخر أكد سيادته حرصَه على تعزيز قدرات أعضاء «النيابة العامة» لملاحقة وتحقيق جريمتى الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين باعتبارهما صورتين من صور الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
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