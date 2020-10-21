لـ6 شهور.. تحويلات مرورية لإنشاء كوبرى علوى ونفق سيارات أسفل الدائرى وتقاطعه مع طريق الواحات

أعلنت وزارة الداخلية أنه فى ضوء الأعمال الإنشائية الخاصة بإنشاء (كوبرى علوى – نفق سيارات) بمحيط منطقة الطريق الدائرى وتقطاعه مع طريق الواحات ، والذى يستلزم غلق كلى لطريق الواحات تحديداً فى الإتجاه القادم من مدينة 6 أكتوبر إتجاه طريق الفيوم لإنشاء القواعد والأعمدة الخرسانية ، وذلك لمدة ستة أشهر بدءً من اليوم 21 الجارى الساعة 4 عصراً.
وعلى القادم من مدينة 6 أكتوبر بطريق إتجاه طريق الفيوم يتم الإنحراف يمينا والسير إتجاه طريق بديل تم إستحداثه موزى لطريق الواحات الرئيسى ، ثم الإنحراف يساراً والعودة مرة أخرى لطريق الواحات الرئيسى وإستكمال السير إتجاه طريق الفيوم.
هذا وتقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتيسيير حركة المرور والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع العلامات الإرشادية والتحذيرية بنطاق منطقة الأعمال لتوعية وإرشاد المواطنين والحفاظ على سلامتهم.
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