سفير الاتحاد الأوروبي: ندعم استئناف محادثات سد النهضة والتعاون بين دول حوض النيل

أكد كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، أن الاتحاد يدعم استئناف مفاوضات سد النهضة، خاصة التي تتم تحت مظلة ورعاية الاتحاد الأفريقي، مثمنا جهود الاتحاد الأفريقي خلال الفترة الماضية.

وقال السفير خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بأحد فنادق القاهرة، إنه كان مسؤولا عن ملف الشرق الأوسط في مقر الاتحاد الأوروبي، ويعلم أهمية المياه كعامل استقرار في المنطقة.

وأكد أن هناك العديد من فرص التعاون الاقتصادي بين دول حوض النيل، بما يسهل من عملية التعاون في مجال المياه، مشيرا إلى أن مصر تتمتع بخبرات كبيرة في مجال إدارة المياه.

من جانبه اكد د. أيمن عياد مسؤول ملف المياه في سفارة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة أن هناك خطة طموحة في مجال دعم نظم الري الحديث في مصر.