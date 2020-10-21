وقال السفير خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بأحد فنادق القاهرة، إنه كان مسؤولا عن ملف الشرق الأوسط في مقر الاتحاد الأوروبي، ويعلم أهمية المياه كعامل استقرار في المنطقة.
وأكد أن هناك العديد من فرص التعاون الاقتصادي بين دول حوض النيل، بما يسهل من عملية التعاون في مجال المياه، مشيرا إلى أن مصر تتمتع بخبرات كبيرة في مجال إدارة المياه.
من جانبه اكد د. أيمن عياد مسؤول ملف المياه في سفارة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة أن هناك خطة طموحة في مجال دعم نظم الري الحديث في مصر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سفير الاتحاد الأوروبي: ندعم استئناف محادثات سد النهضة والتعاون بين دول حوض النيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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