سفير الاتحاد الأوروبي: استثمرنا 500 مليون يورو لتحسين جودة المياه في مصر

وتابع السفيركريستيان برجر خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم بأحد فنادق القاهرة إن الاتحاد الأوروبي حاول تخفيف اثر جائحة كورونا من خلال رفع المستوى الاقتصادي الاجتماعي، مؤكدا أن المياه يمكن أن تكون مورد مستدام في مصر.
وأعرب السفير عن سعادته بتنظيم الاتحاد الأوروبي ، كشريك لأسبوع المياه في القاهرة، بشأن نوعية المياه وكميتها والأثر الاقتصادي والاجتماعي للمياه.
وأعلن عن تخصيص ٢٠ مليون يورو للمساهمة في مشروع EU4water , للمساهمة في تحسين وضعية أنظمة الري في مصر.
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