بمركز تدريب الإعلاميين الأفارقة.. محاضرة عن مراكز الفكر بين تعزيز صنع القرار والخبرة الأفريقية

التقت اليوم الدكتورة 'هبة جمال الدين' مدرس العلوم السياسية بمعهد التخطيط القومي بالإعلاميين الأفارقة بالدورة الاولي "اون لاين' عبر برنامج زووم في محاضرة حول (مراكز الفكر بين تعزيز عملية صنع القرار والخبرة الافريقية.) تناول اللقاء التعريف بوضع التنمية في افريقيا واستعراض ماهية مواطن القوى والضعف في ضوء الخبرة الإفريقية بالاضافة الى التعرف على ادوات مراكز الفكر في دعم صانع القرار ومنظومة التنمية. كما تطرقت د.هبة جمال الدين الى عرض ملامح على ضوء خطة افريقيا ٢٠٦٣ التي نطمح اليها ودور وادوات مراكز الفكر في التقييم والمتابعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وخطة ٢٠٦٣ كما استعرضت الخطوات المزمع اتخاذها لدمج الاعلام لمراكز الفكر الإفريقية. ينظم هذه الدورة مركز تدريب الاعلاميين الافارقة التابع لوزارة الدولة للإعلام بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية.

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