فى إطار التعاون المشترك بين النقابة العامة للصيادلة ووزارة الصحة وافقت الوزارة على انتداب موظفيها بإدارة التراخيص الطبية بمقر النقابة العامة لإنهاء إجراءات تراخيص مزاولة المهنة من خلال مندوبى النقابات الفرعية.
يأتى ذلك حرصًا من النقابة العامة للصيادلة على تقديم خدمة أفضل لأعضائها، وتسهيلاَ على الخريجين الجدد فى إنهاء إجراءات التسجيل بالنقابة واستخراج تراخيص مزاولة المهنة بصورة عاجله بعد تأخرها بسبب الزيادة الكبيرة فى إعداد المتقدمين للقيد وللتسهيل على الصيادلة.
يذكر ان النقابة العامة بدأت فى استقبال الصيادلة الجدد بعد إرسال معظم الجامعات لقائمة الخريجين ومراجعتها من قبل النقابة، كما تم تجهيز المقر لإنهاء إجراءات التقديم بالنقابة بسهولة ويسر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصحة توافق على انتداب موظفيها لإنهاء تراخيص الدفعة الجديدة من الصيادلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.