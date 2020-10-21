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وتتضمن أسباب انحلال الزواج في تشريع الكنيسة الأسقفية أمرين أساسيين الأول هو موت أحد الزوجين حقيقة أو حكمًا أما الثاني فهو التطليق.
ويؤكد الكتاب إنه لا يجوز التطليق بين المسيحيين بإرادة الزوجين ولا باتفاقهما بينما بينت المواد من ٧٣ وحتى ٧٨ في اللائحة حالات يسمح فيها لأحد الزوجين بطلب التطليق وهي ترك الزوج للمسيحية إلى دين أخر أو مذهب غير معترف به، أو زنا أحد الزوجين مع اعتبار أي عمل يدل على الخيانة الزوجية يقع تحت باب الزنا مثل هروب أحد الزوجين مع شخص أخر أو ظهور مستندات أو مكاتبات أو صور تدل على وقوع علاقة آثمة.
فيما نصت المادة ٧٥ يجوز لأي من الزوجين المسيحيين طلب التطليق في حال انحراف الزوج الأخر جنسيًا، كذلك يجوز لأحد الزوجين طلب التطليق في حالة الهجر لمدة ثلاث سنوات مع عجز رجال الدين عن الإصلاح بينهما.
وبينت المادة ٧٧ حق طلب التطليق في حالة إصابة أحد الزوجين بجنون مطبق أو مرض مزمن لا أمل في شفائه تترتب عليه استحالة العشرة بينهما بينما اختصت المادة ٧٨ بحق أحد الزوجين في التطليق في حالة الحكم بالسجن على أحدهما في جنحة مخلة أو جناية مدة ثلاث سنوات فأكثر.
الجدير بالذكر أن لائحة الكنيسة قد تمت مراجعتها بمعرفة السنودس المركزي لإقليم الإسكندرية للطائفة الأسقفية واعتمدها دكتور منير حنا رئيس أساقفة الإقليم
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ليس لعلة الزنا فقط.. "الأسقفية" تصدر كتيبًا لأتباع الطائفة يشرح أسباب الطلاق والأحوال الشخصية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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