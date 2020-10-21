محافظ أسوان: رفع حالة الطوارئ لمواجهة أى تداعيات للأمطار والسيول

وأضاف المحافظ، فى بيان صحفى، على أن يتوازى مع ذلك فتح غرف العمليات الفرعية بالجهات المعنية والوحدات المحلية لتلقى أى بلاغات على أرقام (0972483115/ 0972483116) لسرعة التعامل والتدخل الفورى لمواجهة أى تداعيات للأمطار والسيول.

وعلى صعيد متصل واستعداداً لموسم الشتاء وعدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، عقد عطية اجتماعاً موسعا منذ أيام مع جميع الجهات المختصة ورؤساء المراكز والمدن لعرض إمكانيات كل جهة، وجاهزيتها للمشاركة فى تنفيذ التدريب العملى المشترك صقر 68 والذى سيقام خلال الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر القادم، على أن يسبقه تنفيذ بروفات عملية ونماذج محاكاة فى 7 نوفمبر بالأماكن المستهدفة داخل كل مركز ومدينة، والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لتلافى أى أضرار للفرق المشاركة بالتدريب العملى.