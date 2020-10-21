صور: بوابات إلكترونية وكاميرات مراقبة.. محافظ الجيزة يفتتح مجمع مواقف سرفيس

افتتح أحمد راشد محافظ الجيزة، مجمع مواقف السرفيس الحضارية بالمريوطية والمقامة على مساحه 6300 م بتكلفة 60 مليون جنيه والذى تم إنشاءها أعلى القطاع المغطى حديثا بمسار ترعة المريوطية من شارع الهرم فى اتجاه الجنوب.





وأكد المحافظ، وفقا لبيان صحفى، أن المشروع يستهدف حل المشكلة المرورية المزمنة بتلك المنطقة ونقل مواقف سيارات الميكروباص والسرفيس العشوائية المتواجدة بمدخل الطريق باتجاه شارع الأهرام بعيدا عن نهر الطريق.

وأشار إلى أن مواقف المريوطية تسع لأكثر من 220 سيارة مما يساهم بشكل كبير فى تغطية العديد من خطوط السير بما يخدم المواطنين، كما افتتح محافظ الجيزة موقف سيارات السرفيس بميدان الجيزة والمقام على مساحة 6000م2 بتكلفة حوالى 12 مليون جنيه، وذلك لخدمة المواطنين والتسهيل عليهم.

وأشار المحافظ، إلى أنه تم مراعاة عددا من التجهيزات بالمواقف لتظهر بالشكل الحضارى اللائق للمواطنين، وشملت إنشاء بوابات دخول وخروج الكترونية لإحكام السيطرة وكاميرات مراقبة تغطى الموقف بالكامل بالداخل والخارج ولافتات الكترونية بخطوط سير السيارات ومقاعد لجلوس وانتظار المواطنين ومظلات وكافيتريات لخدمة المترددين عليهما وغرف للخدمات و التحكم، وأعمدة الإنارة الجمالية بالإضافة إلى دعم الأرضيات ببالوعات أمطار وأماكن مخططة لوقوف السيارات ودورات مياه.

وحرص المحافظ على توعية السائقين داخل المواقف بأهمية الحفاظ على ما تم انجازه والالتزام بخطوط السير وعدم الوقوف العشوائى خارج المواقف لعدم سحب تراخيص المركبات، مشددا على عدم غسل السيارات بالمواقف أو القيام بأعمال تغيير الزيوت والتشحيم للحفاظ على الأرضيات من التهالك، مؤكداً أنه تم تخصيص موظفين مختصين للإشراف وإدارة المواقف على مدار اليوم، لضمان حسن سيرهما دون أى معوقات وتحقيق العائد الاستثمارى منهما والاعتماد على الوسائل الالكترونية فى الإدارة والتشغيل.

كما شدد محافظ الجيزة على رئيس جهاز السرفيس، أنه لن يسمح بأى تقصير فى إدارة وتشغيل وانتظام سير العمل بالمواقف أو بتواجد أى سيارة سرفيس خارجهم لعدم إعاقة الحركة المرورية خصوصا، وأن المواقف متواجدة بمناطق حيوية تشهد كثافات مرورية على مدار اليوم.

جولة الافتتاح التى قام بها محافظ الجيزة رافقه خلالها اللواء علاء بدارن السكرتير العام واللواء محمد عامر مدير الإدارة العامة للمرور الجيزة وعدد من قيادات محافظة الجيزة.