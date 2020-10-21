فيديو .. مرشحو القائمة الوطنية من أجل مصر يواجهون الشائعات بتوعية المواطنين

انتشرت خلال الفترة الأخيرة بعض الآراء المختلفة حول مرشحى القائمة الوطنية من أجل مصر فى انتخابات مجلس النواب 2020، لذا عقد عدد من مرشحى القائمة اجتماعا للرد على هذه الآراء وتوضيح الحقائق فى ظل ما تروجه جماعة الإخوان الإرهابية من شائعات هدفها تغييب وعى المواطنين وإهدار حقوقهم السياسية فى اختيار من يمثلهم فى البرلمان.





وتناول مرشحو القائمة الوطنية من أجل مصر، عددا من المزاعم التى تثار حول القائمة على مواقع التواصل الاجتماعى أو ما تروجه قنوات الجماعة الإرهابية، وأبرزها استغلال المال السياسى للترشح على القائمة، والتشكيك فى قدرة الشباب على التواجد بفاعلية داخل المجلس، وتهميش ذوى الإعاقة.

كما تناول الاجتماع الرد على فكرة إعادة حزب الأغلبية، إذ أكد النواب أن القائمة تمثل 13 حزبا بينها معارضة، وأن ذوى القدرات الخاصة ممثلون فيها، وأن الهجوم على التجربة ليس له مبرر سوى الحقد ومحاولة إفشالها.

وتطبيقا لمبدأ التلاحم مع الجماهير والتواجد بينهم لمعرفة أفكارهم ورؤيتهم حول البرلمان والمرشحين له الفترة المقبلة، أجرى عدد من مرشحى القائمة لقاءات مع المواطنين فى دوائرهم، وكان أبرزهم إيهاب رمزى، الإعلامى يوسف الحسينى، وسلاف درويش، وأحمد فتحى، وروان لاشين، وعبد المنعم إمام، وهند رشاد، وطارق الخولى.

وأجمع المواطنون على رغبتهم فى أن يكون النائب الذى يمثلهم فى مجلس النواب حلقة الوصل مع الحكومة، وأن يرصد مشاكلهم على أرض الواقع.