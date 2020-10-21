فيديو.. مدبولى: نتوقع زيادة أعداد الإصابات بكورونا فى الشتاء

وأضاف رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفى، اليوم الأربعاء: "إحنا داخلين على فصل الشتاء، ومن المتوقع زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا، ولا نرغب كحكومة فى العودة لاتخاذ إجراءات صارمة مرة أخرى".

وتابع مدبولى: "كل المطلوب إتباع الإجراءات الاحترازية، لأن فكرة الالتزام بدأت تقل، وهذا ما حدث على مستوى العالم كله"، مؤكدا أن المؤسسات الاقتصادية الدولية تشيد بالاقتصاد المصرى.

كما حذر مدبولى من عدم الالتزام بإجراءات الدولة، حتى لا تزيد الأعداد مرة أخرى مما سيكون له أثار سلبية على الاقتصاد المصرى والأحوال المعيشية للمواطنين.