وزير العدل يهنئ رئيس الشيوخ لتوليه رئاسة المجلس

وقدم المستشار عمر مروان وزير العدل، وفقا لبيان صحفى، التهنئة إلى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد وذلك فى مكتبه بمقر المجلس، بحضور المستشار محمود إسماعيل أمين عام المجلس.

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