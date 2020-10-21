النشرة المرورية: تكدس بمحور 26 يوليو وإجراء تحويلة بطريق الواحات

قال محمد صابر، محرر الشؤون الأمنية والمرورية بالراديو 9090، إن معدلات السير للحركة المرورية، مع بداية الذروة المسائية، اليوم الأربعاء، تتجاوز من 65 إلى 70% بجميع المحافظات.





وأوضح صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "افصل واسمع"، المذاع على الراديو 9090، اليوم الأربعاء، والذى يقدمه الإعلامى محمد نشأت والإعلامية شيماء حافظ، أن محافظة الإسكندرية تنحصر فيها الأحجام بمحور قناة السويس، القادم من كوبرى محرم بك، المتجه لكورنيش الإسكندرية، وكذلك أحجام متفرقة فى منطقة أبو قير عند ميدان كفر عبده.

وأكد أنه فى محافظة الغربية تنحصر الأحجام بشارع الجلاء فى اتجاه الطريق الزراعى بمدينة طنطا، كما تنحصر الأحجام بمحافظة بورسعيد فى الكثافات بشارع سعد زغلول للمتجه إلى ميدان المنشية، فيما تشهد باقى محافظات الوجهين البحرى والقبلى معدلات مرضية تماما فى حركة السير.

وتابع صابر، أنه بالنسبة لقطاعات الطرق الدائرية، المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى، فتشهد أعمال توسعة، ما يجعل لفترة الذروة المسائية طابع خاص، حيث تم التنسيق مع الإدارة العامة للمرور لنشر الخدمات المرورية فى محيط الأعمال لسحب وتصفية أى كثافات متوقعة خلال فترة الأعمال.

ودعا صابر المتجه لمناطق المعادى إلى سلوك اتجاه نفق كارفور، ثم منطقة المعراج، واستكمال الطريق بعدها إلى الأتوستراد.

وواصل محرر الشؤون الأمنية والمرورية بالراديو 9090، حديثه بالقول: بالنسبة لبعض الأحجام أعلى محور 26 يوليو بمنطقة ناهيا فالمتجه لميدان لبنان، يفضل سلوك محور روض الفرج فى هذه الفترة، أما باقى الحركة المرورية فى محافظة الجيزة، فتعمل بشكل مرضى وطبيعى، باستثناء شارع ثروت الذى يشهد بعض الأحجام فى القادم من مناطق جامعة القاهرة، ويمكن سلوك شارع السودان لتجنب هذه الأحجام.

ونوه صابر إلى أنه بدء من الساعة الرابعة عصرا تمت تحويلة مرورية للقادم من مدينة 6 أكتوبر بطريق الواحات ويرغب بالسير اتجاه طريق الفيوم، يتم الانحراف يمينا والسير اتجاه طريق بديل تم استحداثه موازى لطريق الواحات الرئيسى بطول 520 مترا، وعرض 25 مترا، بمحازاة حى الأشجار، ثم الانحراف يسارا، والعودة مرة أخرى لطريق الواحات الرئيسى واستكمال السير اتجاه طريق الفيوم.

وأضاف أن محافظة القاهرة تشهد اليوم بعض الأحجام المرتفعة نسبيا، نتيجة أعمال تطوير محور الفردوس، فالقادم من كوبرى العروبة وأرض المعارض ومتجه لمحور صلاح سالم، يفضل سلوك محور النصر.

كما نصح صابر بتجنب كوبرى 6 أكتوبر وكوبرى 15 مايو حيث يشهدان أحجام متفرقة، ويفضل سلوك كوبرى الجلاء وكوبرى الجامعة فى التنقل بين القاهرة والجيزة.