للاطلاع على الفيديوجراف اضغط هنا وأوضحت الصحة، أن الوحدات الصحية التابعة للمبادرة فى انتظار جميع السيدات يوميًا من السبت للخميس من الساعة 9 صباحًا إلى 3 مساءً للكشف على سرطان الثدى والأمراض المزمنة والعلاج مجانًا بأحدث البروتوكولات العالمية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديوجراف: خطوات الكشف والعلاج ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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