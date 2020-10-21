محافظة الجيزة : غلق طريق الواحات 6 أشهر وإجراء تحويلات بديلة

أعلنت محافظة الجيزة عن إجراء غلق كلى لطريق الواحات، فى الاتجاه القادم من مدينة 6 أكتوبر اتجاه طريق الفيوم فى المنطقة المواجهة لحى الأشجار، لإنشاء القواعد والأعمدة الخرسانية الخاصة بالكوبرى العلوى، على أن يتم الغلق ابتداء من الساعة 4 مساء يوم الأربعاء، الموافق 21 أكتوبر 2020 ولمدة 6 أشهر.





ونوهت محافظة الجيزة إلى أن هذا الإجراء يأتى فى ضوء الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع تطوير طريق الواحات بجهاز مدينة 6 أكتوبر، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة بإشراف اللواء محمد عامر، والتى تستهدف تحقيق أعلى معدلات السيولة المرورية بمحيط منطقة الطريق الدائرى، وتقاطعه مع طريق الواحات، والتى تشمل إنشاء كوبرى علوى ونفق سيارات، وقيام الشركة المنفذة باستكمال أعمال إنشاء الكوبرى العلوى الكائن، أعلى تقاطع طريق الواحات مع الطريق الدائرى.

وأشارت إلى أنه تم تنفيذ تحويلة مرورية على النحو التالى:

القادم من مدينة 6 أكتوبر بطريق الواحات ويرغب بالسير اتجاه طريق الفيوم، يتم الانحراف يمينا والسير اتجاه طريق بديل تم استحداثه موازى لطريق الواحات الرئيسى بطول 520 مترا، وعرض 25 مترا، بمحازاة حى الأشجار، ثم الانحراف يسارا، والعودة مرة أخرى لطريق الواحات الرئيسى واستكمال السير اتجاه طريق الفيوم.

وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة، لنشر اللوحات الإرشادية والمرورية وكافة المساعدات الفنية بمحيط الأعمال بالكامل، وتم نشر خدمات مرورية لمساعدة قائدى المركبات وتفادى حدوث أى تكدسات مرورية.