للعام الثاني على التوالي.. انعقاد قمة مصر الاقتصادية ديسمبر المقبل لمناقشة الفرص الاقتصادية ما بعد أزمة كورونا

تنطلق فعاليات الدورة الثانية من قمة مصر الاقتصادية Egypt Economic Summit للعام الثاني على التوالي، ديسمبر المقبل، وذلك تحت رعاية عدد من الوزارات وبحضور مجموعة كبيرة من الوزراء والمسؤولين وعدد من الخبراء وقادة الرأي في المجالات الاقتصادية المختلفة بالقطاعين الحكومي والخاص، وستناقش القمة "الفرص الاقتصادية في مصر ما بعد أزمة كورونا" في عدد من القطاعات الهامة.

ومن المقرر ان تشهد القمة عقد 3 جلسات متخصصة، أولها هي القطاع المصرفي وذلك من خلال تسليط الضوء على دور البنوك في مساندة الاقتصاد المصري خلال أزمة كوفيد-19، وتناقش الجلسة الثانية دورالقطاع العقاري الذي أثبت فعاليته كأحد أقوى القطاعات صمودًا وثباتًا خلال أزمة كورونا، بينما تستعرض الجلسة الثالثة "جلسة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات" مدي استعداد البنية التحتية لخطة التحول الرقمي في مصر في أعقاب أزمة كورونا، والذي بات أحد المحاور الرئيسية في خطة الحكومة المصرية.

الجدير بالذكر أن قمة مصر الاقتصادية قد عقدت العام الماضي تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وتحت شعار "مستقبل مصر بعد مرحلة الإصلاح الاقتصادي ورؤية مصر 2030" والتي ضمت 5 جلسات متخصصة، وقد حظت القمة باهتمام كبير من جانب المختصين بالمجالات الاقتصادية المتنوعة وحضور ما يقرب من 40 متحدثا وخبيرا في عدة مجالات اقتصادية مؤثرة داخل المجتمع المصري.